Москва, 29 августа, 2019, 21:11 — ИА Регнум. Противники строительства Юго-Восточной хорды Москвы (ЮВХ) Москвы подготовили иск к мэрии столицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала общественный деятель Руслана Луговая.

Полина Волхова ИА REGNUM Мэрия Москвы

«Иск подготовлен против правительства Москвы, потому что они допускают много нарушений. Заказчиком выступает департамент строительства, это госучреждение. Они давно знают о той ситуации, которая сложилась на склоне, — наличие радиоактивных отходов. Требований два: признать незаконным постановление правительства Москвы о планировки проекта ЮВХ и отменить это постановление», — сказала Луговая.

Таким образом речь идет идет не только об участке рядом с радиоактивной зоны, а о полном запрете на строительство всей хорды. При этом общественница подчеркнула, что на данный момент иск ещё не подан и может быть скорректирован. Таким образом она опровергла информацию, ранее появившуюся в ряде СМИ.

В суд противники строительства ЮВХ обратятся, как только проект строительства ЮВХ будет официально опубликован.