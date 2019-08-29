Вашингтон, 29 августа, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает, что у американской экономики огромный потенциал роста, если Федеральная резервная система США снизит процентную ставку. Об этом сегодня, 29 августа, Трамп написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Экономика развивается отлично, с огромным потенциалом роста! Если ФРС сделают то, что им следует сделать, мы взлетим со скоростью ракеты!» — написал Трамп.

Стоит отметить, что Трамп уже неоднократно высказывал свои претензии к ФРС и его руководству. Он считает, что ключевая ставка должна быть во что бы то ни стало снижена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17−18 сентября состоится заседание ФРС по денежно-кредитной политике. Большинство экспертов считают, что ФРС решит снизить ставку на 25 базисных пунктов. Сейчас ставка находится на уровне в 2−2,25%.