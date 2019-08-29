Вильнюс, 29 августа, 2019, 12:32 — ИА Регнум. В Литве начал работу новый посол Белоруссии Валерий Барановский, который уже вручил верительные грамоты президенту Литвы Гитанасу Науседе и встретился с вице-министром иностранных дел Литвы Дарюсом Скусявичюсом, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

На последней встрече литовский вице-министр выразил уверенность в возможностях наращивания экономических отношений двух стран. «У наших стран есть потенциал для развития двустороннего сотрудничества в сферах экономики, транспорта, образования и других сферах, полезных для обеих сторон», — цитирует слова Скусявичюса пресс-служба МИД Литвы.

Однако при этом он же заявил про «опасность» Белорусской АЭС.

«Ядерная безопасность и вопрос строящейся в Белоруссии Островецкой атомной электростанции всегда будет одним из важнейших вопросов на двусторонней и международной повестке дня Литвы, поскольку Островецкая АЭС строится без соблюдения стандартов безопасности и защиты окружающей среды», — заявил Скусявичюс. Ответ Барановского МИД Литвы не приводит.

Напомним, практически весь транзит белорусских грузов на Запад осуществляется через литовский порт Клайпеда, при этом Литва высказывается не просто против проекта БелАЭС, запретила попадание электроэнергии с этой станции на законодательном уровне, но и всячески старается испортить репутацию Белоруссии, как ответственно развивающей мирный атом страны, на международной арене.