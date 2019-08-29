Москва, 29 августа, 2019, 11:59 — ИА Регнум. В 2019 году в столичные школы и детские сады придут рекордные 1,5 млн человек. Об этом 29 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на городском открытом августовском педагогическом совете, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«В этом году детские сады и школы пойдёт рекордное количество ребятишек — 1,5 млн человек. Такого никогда не было за всю историю Москвы. Спасибо вам за подготовку к новому учебному году», — сказал мэр Москвы.

Также Собянин заявил, что задачи, поставленные на прошлом педагогическом совете, были воплощены в жизнь. В частности, проект «Московская электронная школа» был внедрён во все столичные школы.