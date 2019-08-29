Тулун, Иркутская область, 29 августа, 2019, 08:53 — ИА Регнум. Напряжённая социально-экономическая обстановка складывается в Тулуне — одном из наиболее пострадавших от наводнения городов Иркутской области. Как сообщает сегодня, 29 августа, ИА «Ирсити», порядка 250 предпринимателей вышли на митинг с требованием встречи с президентом России Владимиром Путиным, который обещал посетить Тулун в сентябре. На транспарантах, изготовленных бизнесменами, можно было прочесть такие лозунги: «Тулун — город без рабочих мест», «Нам нужна поддержка властей», «Нарабатывали годами, потеряли в одну ночь!», «Тулун — кладбище малого бизнеса!», «Мы гибнем».

Фредерик Морган. Наводнение

Выступающие отметили, что за проводимой людьми акцией не стоит никакая политическая сила и что в Тулуне пострадали около 250 предпринимателей, на которых работало около 500 человек. Большинство из них до сих пор остаются безработными. Ситуация осложняется тем, что в зоне затопления строить помещения больше нельзя, а новых площадей для строительства не выделяют. Предприниматели просят власть признать их пострадавшими от наводнения. К тому же собравшиеся на митинг утверждают, что ещё никто не получил гранты и субсидии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Тулун пришло в ночь на 28 июня 2019 года. Напор воды был настолько мощный, что волна с лёгкостью преодолела десятиметровую дамбу и буквально смыла несколько кварталов. Пострадавшими признаны более 45 тысяч граждан. Владимир Путин был в Приангарье дважды — в конце июня и начале июля 2019 года. Во время своей последней поездки он встречался с пострадавшими жителями Тулуна и те отмечали бездействие местных властей в вопросах помощи.

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