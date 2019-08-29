Москва, 29 августа, 2019, 07:10 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Москвы поступил иск ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК»), единственным акционером которого является Россия в лице Минтранса РФ. Истец требует с АО Авиакомпания «Ираэро» свыше 481 млн рублей. Иск пока не принят к производству, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, лизинговая компания, основанная в 2001 году, входит в число крупнейших в стране и имеет юрадрес в Салехарде. Она была создана для поставки в лизинг разных видов транспорта, в том числе и авиа. Иск к авиакомпании, базирующейся в Иркутске, подан 23 августа 2019 года.

Из открытых источников известно, что в авиапарк предприятия ГТЛК поставила самолёты Sukhoi Superjet 100. Всего за 2016−2017 годы было получено восемь SSJ100. В начале июля 2019 года суд прекратил производство по другому иску госкомпании, поданному к «Ираэро». Речь шла о взыскании 151 340 019,79 рубля.

«До принятия решения по делу сторонами представлено на утверждение суда мировое соглашение», — отмечалось в определении суда о прекращении производства.

В этот раз исковое заявление поступило на сумму 481 633 126,05 рубля. Иск пока не принят, и подробности неизвестны.