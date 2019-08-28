Казань, 29 августа, 2019, 02:26 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии удовлетворил заявление временной администрации крупнейшей российской страховой компании — АО «Национальная страховая компания Татарстан». Лишенная лицензии в середине мая 2019 года компания с 23-летней историей признана банкротом и попала под конкурсное производство на год. Контролировать процедуру будет госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», но решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Иск от временной администрации поступил в суд 15 июля 2019 года. Тогда истец отметил, что провёл анализ финансового состояния должника и пришёл к выводу «об отсутствии возможности восстановления платежеспособности». Обязательства компании составили 8,5 млрд рублей, а активы — 4,3 млрд рублей. Только по автострахованию компания имеет обязательства на сумму почти 7 млрд рублей.

Решение суда о признании банкротом пока не изготовлено и может быть обжаловано.

Отдельным иском на сегодня также сделана попытка снять блокировку со счетов компании в четырёх банках. Данный иск пока на рассмотрении. Заседание назначено на 19 сентября.

Напомним, назначение временной администрации и отзыв лицензии произошли 14 мая 2019 года. Буквально за несколько дней до этого стало известно о планах по продаже компании. Её планировал приобрести известный в мире страхования бизнесмен — Александр Май. После обнародования приказа регулятора его планы поменялись. Собственниками на момент отзыва лицензии оставались семь юрлиц. Два года назад из состава акционеров страховой компании вышел республиканский банк. «Ак Барс» имел в АО до этого долю в 25%.

На рынке ОСАГО страховщик входил в десятку крупнейших участников по итогам первого квартала 2019 года. У компании было порядка 100 филиалов.

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В деле о банкротстве автостраховщика уже появились первые заявления в правоохранительные органы. При ревизии временная администрация не смогла получить доступ к основным базам и документации, поэтому обратилась с соответствующим заявлением.