Рим, 29 августа, 2019, 02:13 — ИА Регнум. Президент Италии Серджо Матарелла пригласил Джузеппе Конте, чтобы поручить ему формирования нового правительства в стране, сообщил пресс-секретарь итальянского президента Джованни Грассо на своей странице в Twitter.

Kremlin.ru Джузеппе Конте

Сообщается, что встреча Матареллы и Конте должна состояться в 9:30 по местному времени (10:30 по московскому времени) в президентском Квиринальском дворце 29 августа. Предполагается, что именно в ходе этой встречи Конте получит мандат на формирование нового правительства Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини заявил, что страны «Большой семерки» считают кандидатуру Джузеппе Конте наиболее удобной для поста премьер-министра Италии. Такое заявление он сделал после встречи с итальянским президентом Серджо Матареллой.