Кишинёв, 28 августа, 2019, 23:54 — ИА Регнум. Экс-премьер Молдавии Павел Филип намерен выдвинуть свою кандидатуру на должность председателя Демократической партии. Об этом Филип заявил в эфире TVR Moldova.

ITU Pictures Павел Филип

Демпартия осталась без председателя после того, как прежний лидер олигарх Владимир Плахотнюк бежал из Молдавии и сложил полномочия председателя партии.

Филип сообщил, что выдвинет свою кандидатуру на съезде, который пройдет 7 сентября, и рассчитывает на поддержку коллег. После бегства Плахотнюка Павел Филип исполняет обязанности председателя партии до внеочередного съезда.