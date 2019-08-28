Ученый из Узбекистана предлагает методику закрепления почв на Арале
Ташкент, 28 августа, 2019, 22:27 — ИА Регнум. Ученый из Узбекистана, выпускник аспирантуры МГУ Джамшид Авлоний предлагает способ предотвращения пыльно-соляных бурь в Аралкумах путем закрепления почв интерполимерными комплексами (ИПК) с биодобавками (БД), передает корреспондент ИА REGNUM.
Как отметил Авлоний, пыльно-соляные бури в регионе высохшего Аральского моря — это результат его высыхания почти на 90%, соответствующее загрязнение воздуха привело к множеству болезней в Приаралье и близлежащих районах, соляная пыль с высохшего дна Аральского моря оседает на снежных вершинах и вносит вклад в глобальное потепление.
Закрепление почв на месте высохшего Арала, отметил он, будет осуществляться путем создания связующей корки на поверхности песка, что остановит выветривание грунта, приведет к улучшению качества воздуха, в свою очередь чистый воздух приведет к улучшению здоровья местных жителей и значительно снизит медицинские расходы из бюджета государства.
Ученый также сообщил, что бактерии пробиотики (БП) используются как биоудобрения для ускорения роста, выхода растений с улучшенным качеством плодов.
Авлоний указал, что данный проект разрабатывается совместно с учеными МГУ.
Как сообщало ИА REGNUM, международный фонд спасения Арала учрежден главами Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана в 1993 году в целях устранения экологического кризиса и улучшения социально-экономической ситуации в бассейне Аральского моря. Государства-учредители поочередно председательствуют в фонде в течение трех лет. Глава председательствующей страны избирается президентом Международного фонда спасения Арала. С 2017 года в фонде председательствует Туркмения.