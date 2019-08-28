Ташкент, 28 августа, 2019, 22:27 — ИА Регнум. Ученый из Узбекистана, выпускник аспирантуры МГУ Джамшид Авлоний предлагает способ предотвращения пыльно-соляных бурь в Аралкумах путем закрепления почв интерполимерными комплексами (ИПК) с биодобавками (БД), передает корреспондент ИА REGNUM.

Arian Zwegers Заброшенные суда на Аральском море

Как отметил Авлоний, пыльно-соляные бури в регионе высохшего Аральского моря — это результат его высыхания почти на 90%, соответствующее загрязнение воздуха привело к множеству болезней в Приаралье и близлежащих районах, соляная пыль с высохшего дна Аральского моря оседает на снежных вершинах и вносит вклад в глобальное потепление.

«В настоящее время не найден надежный и быстрый способ предотвращения пыльно-соляных бурь в регионе Аральского моря, наш проект нацелен на разработку, внедрение и пилотно-полевые испытания новых инновационных методов решения экологических и социоэкономических проблем», — сообщил ученый.

Закрепление почв на месте высохшего Арала, отметил он, будет осуществляться путем создания связующей корки на поверхности песка, что остановит выветривание грунта, приведет к улучшению качества воздуха, в свою очередь чистый воздух приведет к улучшению здоровья местных жителей и значительно снизит медицинские расходы из бюджета государства.

Ученый также сообщил, что бактерии пробиотики (БП) используются как биоудобрения для ускорения роста, выхода растений с улучшенным качеством плодов.

«Мы предлагаем разработать и протестировать новый метод обработки почв (ИПК-БП), который будет сочетать использование интерполимерных комплексов и биоудобрений. Использование такого метода приведет к закреплению почв от эрозии ветром и улучшению плодородности земель. Обработка таким раствором плантаций саксаула приведет к ускоренному росту деревьев и закрепит осемененную почву от выветривания. Сочетание противоэрозионной корки на поверхности почвы и ветрорассекающего эффекта высоких деревьев приведет к улучшению качества воздуха в регионе в целом», — рассказал агентству Авлоний.

Авлоний указал, что данный проект разрабатывается совместно с учеными МГУ.

Как сообщало ИА REGNUM, международный фонд спасения Арала учрежден главами Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана в 1993 году в целях устранения экологического кризиса и улучшения социально-экономической ситуации в бассейне Аральского моря. Государства-учредители поочередно председательствуют в фонде в течение трех лет. Глава председательствующей страны избирается президентом Международного фонда спасения Арала. С 2017 года в фонде председательствует Туркмения.