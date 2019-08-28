Амстердам, 28 августа, 2019, 22:08 — ИА Регнум. В 2021 г. в Нидерландах начнётся эксперимент по легальной продаже марихуаны. В нём примут участие 10 муниципалитетов, в т.ч. Тильбург (Tilburg), Алмере (Almere) и Бреда (Breda). Ранее стало известно, что четыре крупнейших города страны (Амстердам, Роттердам, Гаага и Утрехт) участвовать в эксперименте не будут.

Gaúcho Кофешоп в Нидерландах

Действующее голландское законодательство в области наркотиков запрещает выращивать марихуану и продавать её т.н. кофешопам (coffee shops). Однако продажа наркотиков в кофешопах фактически не преследуются, при условии известных ограничений. В правительственном соглашении, подписанном правящими коалиционными партиями в 2017, оговорено проведение эксперимента с продажей наркотиков в 6−10 городах. По условиям эксперимента, марихуана будет выращиваться государственным учреждением и затем продаваться кофешопам. Таким образом власти надеются сохранить контроль над рынком наркотиков и обеспечить их качество, что должно оградить потребителей от последствий употребления «грязных» наркотиков.