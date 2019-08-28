Москва, 28 августа, 2019, 20:20 — ИА Регнум. Московский городской суд на заседании 28 августа признал законным решение столичной мэрии отказать Либертарианской партии России в проведении шествия по Бульварному кольцу в субботу, 31 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Московский городской суд

Мосгорсуд постановил отменить решение Тверского районного суда, который ранее частично удовлетворил иск Либертарианской партии к мэрии Москвы, и вынес решение об отказе в удовлетворении иска в полном объёме.

Напомним, столичные власти отклонили сразу три заявки оппозиции на проведение массовых акций 31 августа в центре Москвы. Помимо Либертарианской партии, заявки подавали также муниципальный депутат от партии «Яблоко» Елена Русакова и руководитель психологической службы организации «Русь сидящая» Иван Брушлинский.

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы позднее пояснили, что отказ в согласовании массовых акций был связан с проведением в городе мероприятий по случаю Дня знаний.