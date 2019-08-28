Екатеринбург, 28 августа, 2019, 18:34 — ИА Регнум. В Свердловской области средняя зарплата врачей превышает 75 тыс. рублей. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

(сс) valelopardo Врач

Таковы данные за январь — июль. Средний доход среднего медперсонала, согласно официальным данным, составляет 37,9 тыс. рублей, а младшего — 36,5 тыс.

«Реализация поручений Президента России по повышению уровня заработной платы медицинских работников ведется в полном соответствии с дорожной картой», — отметили в ДИПе.

Согласно тем же данным, в среднем свердловчане получают за месяц доход в размере около 36,2 тысячи рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле шестеро хирургов центральной горбольницы №1 едва не уволились. Причиной они назвали резко выросшую нагрузку и не соответствующую ей зарплату.

Ранее трое хирургов уволились из Демидовской больницы того же города. Возможно, это и стало причиной роста нагрузки на оставшихся в Тагиле специалистов этого профиля.