Москва, 28 августа, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Сегодня, 28 августа, на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о заинтересованности Москвы в углублении взаимодействия с другими государствами по использованию Северного морского пути (СМП).

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Перспективы его очевидны — это оптимальное расстояние по маршруту Европа-Азия, отсутствие ограничений по пропускной способности, если сравнивать, например, с Суэцким каналом, относительная безопасность мореплавания. И каждый год востребованность этого направления и этого способа доставки растет, учитывая активности газовых и нефтяных компаний в регионе Арктики, в том числе на полуострове Ямал», — приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Она напомнила также, привлечению крупного бизнеса в развитие этой транспортной артерии будет способствовать создаваемый под эгидой «Росатома» международный общественный совет Севморпути, куда приглашены представители всех арктических государств.

«При этом необходимо четко понимать: Северный морской путь — это российская национальная транспортная артерия. Россия как прибрежное государство в полном соответствии с международным правом отвечает за функционирование этого маршрута и будет делать всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность судоходства и максимально бережное отношение к очень хрупкой экосистеме данного региона», — подытожила Мария Захарова.

Добавим, что заявление российского МИД состоялось после отказа одного из крупнейших в мире морских контейнерных перевозчиков — французской CGA CGM — от использования арктических маршрутов под предлогом защиты окружающей среды. Вслед за этим министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде поставила под сомнение экономическую целесообразность СМП и заявила о его проверке на экологические стандарты.