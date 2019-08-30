Иван Шилов ИА REGNUM Радио REGNUM

Москва, 30 августа, 2019, 07:00 — ИА Регнум. В текущем году исполняется 80 лет со дня разгрома советскими и монгольскими войсками японских агрессоров в районе реки Халхин-Гол. Вооружённый конфликт, начавшийся в мае 1939 года, завершился бегством врага. Тем событиям был посвящён круглый стол в пресс-центре ИА REGNUM, объединивший учёных и политологов из России и Монголии.

О необходимости работы с подлинниками при анализе важных событий в ходе дискуссии указал к. и. н., шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов.