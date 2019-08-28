Москва, 28 августа, 2019, 15:46 — ИА Регнум. В Москве достроили дублёр Дмитровского шоссе, сообщил 28 августа мэр столицы Сергей Собянин на странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Достроили дублер Дмитровского шоссе в Северном. У жителей района появилась комфортная дорога к домам: раньше им приходилось ехать по Дмитровке с очень интенсивным трафиком», — написал Собянин.

Также, по его словам, дорога-дублер ведёт к платформам «Долгопрудная» и «Новодачная» — «теперь удобнее добираться к электричкам».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 26 августа открылся дублёр Остафьевского шоссе.