Иван Шилов ИА REGNUM Радио REGNUM

Москва, 29 августа, 2019, 12:00 — ИА Регнум. В Токио официальная точка зрения полностью отрицает японскую вину за начало вооружённого конфликта в районе реки Халхин-Гол в мае 1939 года. Это следует из анализа японской прессы. То есть в Японии пытаются переложить ответственность за бои на СССР, заявил в ходе круглого стола в пресс-центре ИА REGNUM руководитель Серпуховского отделения РВИО Александр Макушин.