Иван Шилов ИА REGNUM Радио REGNUM

Москва, 29 августа, 2019, 07:00 — ИА Регнум. В 2019 году исполняется 80 лет с момента разгрома советскими и монгольскими войсками японских агрессоров в районе реки Халхин-Гол. В пресс-центре ИА REGNUM в преддверии памятной даты состоялся круглый стол, посвящённый тем событиям. С кратким сообщением о деятельности советской разведки во время событий на Халхин-Голе выступил историк спецслужб, главный редактор издательства «Алгоритм» Александр Иванович Колпакиди.