Ульяновск, 28 августа, 2019, 14:02 — ИА Регнум. В Ульяновской области построят лабораторно-производственный комплекс по выпуску полимерных композиционных материалов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, данный проект обсудили на МАКС-2019 ульяновский губернатор Сергей Морозов и генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ) Евгений Каблов.

Ulgov.ru Сергей Морозов и Евгений Каблов обсудили проект строительства лабораторно-производственного комплекса по выпуску полимерных композиционных материалов

По словам Сергея Морозов, в реализацию проекта будет вложено около 1 млрд рублей инвестиций, что позволит создать «несколько десятков» высокопроизводительных рабочих мест со средней зарплатой более 60 тыс. рублей. Проект предполагает производство полимерных композиционных материалов и покрытий, основу которых составят расплавленные связующие и жгутовые тканные армирующие наполнители. Продукция предназначена для использования в различных отраслях промышленности, включая авиацию, в том числе в рамках государственного оборонного заказа.

Ulgov.ru В Ульяновской области построят лабораторно-производственный комплекс по выпуску полимерных композиционных материалов

По мнению губернатора, ВИАМ сможет нарастить объём производства, что в конечном итоге отразится на росте налоговых поступлений в бюджет области. Ожидается, что отчисления в казну вырастут вдвое.

Евгений Каблов отметил, что ранее подписанное постановление правительства России открывает возможности для создания нового производства. Что касается рабочих мест, то сейчас на проекте заняты 74 человека, их число вырастет до 110. Также подчёркнуто, что в настоящее время ВИАМ является одним из современных научных центров, оснащенным современной техникой.

Ulgov.ru

Отметим, проект реализуется при поддержке Минпромторга России. Ранее он получил одобрение Главного управления государственной экспертизы России. Подписанное правительством постановление о финансировании позволяет дать старт реализации проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках Международного авиационно-космического салона впервые будет представлен региональный павильон. В числе заявленных участников — четыре региона Поволжья: Ульяновская и Самарская области, Татария, Пермский край.

Подробнее: В региональном павильоне МАКС будут представлены четыре региона Поволжья