Москва, 28 августа, 2019, 13:46 — ИА Регнум. В среднем по России на учебники для школы семьи тратят около 3,5 тысячи рублей и около 4 тысяч рублей на форму для ребенка. Об этом сообщила директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова на состоявшейся 28 августа пресс-конференции в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная форма

«Если говорить про учебники, в среднем по России это 3417 рублей. Школьная форма в среднем 4035 рублей на одного ребенка. Некоторые родители первоклассников говорят, что они только рабочих тетрадей покупают на 3,5 тысячи рублей в год. Примерно 16% родителей говорят, что эти средства они сдают в школу и школа уже занимается закупками. Конечно, эти средства, изымаемые из семейного бюджета единоразово, — это существенная нагрузка. В большинстве регионов предусмотрены свои меры поддержки. Где-то от 1,8 до 10 тысяч рублей, в Москве преимущественно многодетным и малоимущим семьям. В каких-то регионах помощь оказывают семьям, где есть первоклассники, где-то — где есть многодетные семьи», — рассказала общественный деятель.

При этом разница в расходах родителей на школу в большей степени зависит не от того, в какой класс идёт ребёнок, а от региона. Причём в зависимости от того, в каком субъекте РФ живёт семья, расходы на подготовку к школе могут отличаться очень сильно, отметила общественница.