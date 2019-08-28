Магас, 28 августа, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Житель Ингушетии Ахмед Торшхоев получил квартиру. За счет внебюджетных источников ее распорядился купить для инвалида мэр города Магаса Беслан Цечоев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Instagram.com/tsechoev Ахмед Торшхоев получил квартиру

Торшхоев — известный в республике человек. Он стал инвалидом во время осетино-ингушского конфликта осенью 1992 года. Мужчина переправлял ингушей из опасной зоны боестолкновений, неоднократно преодолевая препятствия в ледяной воде.

«Ахмеду пришлось заплатить за свой подвиг очень дорогую цену: из-за долгого нахождения в ледяной воде ему ампутировали обе отмороженные ноги… Такие люди — гордость нашей нации, — молчаливые герои, навсегда вписавшие свои имена в славную и трагическую историю ингушского народа», — написал Цечоев на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B1d3mMHhrdq/