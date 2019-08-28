Симферополь, 28 августа, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Крыма приняла 2 млн 952 тысячи бюллетеней, которые будут использоваться в ходе выборов в парламент республики. Об этом 28 августа журналистам сообщил председатель избиркома РК Михаил Малышев.

ИА REGNUM Выборы

«Бюллетени напечатаны в типографии «Таврида» — 1 млн 476 тысяч по республиканскому избирательному округу и столько же по 25 одномандатным избирательным округам.», — отметил Малышев.

По его словам, бланки для голосования вскоре передадут в 27 территориальных окружных комиссий.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования, 8 сентября 2019 года, на полуострове состоятся выборы в Государственный совет Крыма и Законодательное собрание Севастополя. По прогнозу экспертов, явка в субъектах будет значительно меньше по сравнению с 2014 годом.