Ни Порошенко, ни Зеленский не выполнят Минские соглашения — Коломойский
Киев, 28 августа, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Выполнение Минских соглашений Украиной остановлено, поскольку в них содержатся неприемлемые для Украины условия. Об этом заявил бизнесмен Игорь Коломойский, сообщило 28 августа издание Strana.ua.
Речь идёт о придании Донбассу особого статуса. По мнению Коломойского, президент Украины Пётр Порошенко был вынужден принять это условие либо из-за критической ситуации на фронте, либо из-за понимания того, что подобное условие делает договорённости невыполнимыми и тем самым исключает возможность Украины пойти на реальные уступки.
По его мнению, для урегулирования конфликта должны быть выполнены три условия: прекращение огня и обмен пленными, проведение выборов в Донбассе по украинскому законодательству и возврат контроля Украины над границей между Донбассом и Россией.
По его мнению, в Минских соглашениях пункт об изменениях в конституцию Украины следует заменить законом об особом статусе Донбасса сроком на пять лет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Минские соглашения не выполнялись и выполняться не будут, поскольку Украина не несёт за это никакой ответственности.
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