Киев, 2 августа 2019, 11:48 — REGNUM
Минские соглашения не выполнялись, не выполняются и не будут выполняться, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук 30 июля в эфире телеканала 112.ua.
По его словам, главным аргументом для Украины является отсутствие ответственности за невыполнение договорённостей:
Он объяснил, что документ имеет юридическую силу, только когда подписывается главой государства, правительства или министром иностранных дел.
По словам Кравчука, Минские соглашения подписали люди, которым поручили это сделать, а значит, у этого документа нет никакого статуса.
Напомним, Минские соглашения были подписаны в сентябре 2014 года. С украинской стороны свою подпись поставил экс-президент Украины Леонид Кучма. Как заявлял политический директор министерства иностранных дел Украины, Кучма имел соответствующий мандат от руководства Украины и на переговорах представлял страну.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если команда президента Украины Владимира Зеленского будет показывать готовность выполнять Минские соглашения лишь потому, что к ним привязаны антироссийские санкции, то не стоит ожидать прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.
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