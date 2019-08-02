Киев, , 11:48 — REGNUM

Минские соглашения не выполнялись, не выполняются и не будут выполняться, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук 30 июля в эфире телеканала 112.ua.

По его словам, главным аргументом для Украины является отсутствие ответственности за невыполнение договорённостей:

«Минские соглашения не выполнялись, не выполняются и, поверьте мне, не будут выполняться. Потому что сама структура и сам статус Минских соглашений таков, что он не несёт ответственности за дела», — отметил Кравчук.

Он объяснил, что документ имеет юридическую силу, только когда подписывается главой государства, правительства или министром иностранных дел.

По словам Кравчука, Минские соглашения подписали люди, которым поручили это сделать, а значит, у этого документа нет никакого статуса.

«При всём уважении к Минским соглашениям — раз не выполнялись пять лет, то не будут выполняться и в дальнейшем. Потому что ничего не меняется — статус остаётся», — добавил политик.

Напомним, Минские соглашения были подписаны в сентябре 2014 года. С украинской стороны свою подпись поставил экс-президент Украины Леонид Кучма. Как заявлял политический директор министерства иностранных дел Украины, Кучма имел соответствующий мандат от руководства Украины и на переговорах представлял страну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если команда президента Украины Владимира Зеленского будет показывать готовность выполнять Минские соглашения лишь потому, что к ним привязаны антироссийские санкции, то не стоит ожидать прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.

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