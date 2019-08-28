Хабаровск, 28 августа, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Бывшему губернатору Хабаровского края и бывшему же полпреду президента в ДФО Виктору Ишаеву продлен домашний арест в связи с уголовным делом, которое расследуется в отношении него, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

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Домашний арест У Виктора Ишаева истекал 27 августа. Суд принял решение оставить его в таком же положении ещё на два месяца. Об этом ходатайствовало следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктора Ишаева подозревают в хищении средств компании «Роснефть». Следствие полагает, что подконтрольная ему компания сдавала недвижимость в аренду нефтяному гиганту по завышенной цене.

Сам Ишаев свою вину отрицает, утверждая, что ему не было никакого смысла совершать хищение 5,7 млн рублей, поскольку его официальный ежемесячный доход больше, чем заявленный ущерб.

Ишаев в 1991 году стал первым губернатором Хабаровского края. В его активе много объектов, построенных в регионе, новые предприятия, реализация масштабных проектов. В 2009 году он стал полпредом президента в ДФО. В августе 2013 года президент России Владимир Путин прилетел на Дальний Восток, чтобы ознакомиться с последствиями наводнения, к которому федеральный округ оказался неготов. Через два дня Виктор Ишаев покинул свой пост, ему на смену пришел Юрий Трутнев.