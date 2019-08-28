Нижний Новгород, 28 августа, 2019, 05:43 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде огласили первый приговор по громкому делу о «мусорной» свалке в садовом обществе «Родник», членам которого представители надзорного ведомства выставили претензии на сумму почти 2,8 млрд рублей. К 4,5 годам лишения свободы условно осуждён экс-сотрудник муниципального казённого учреждения «АТИ по благоустройству Нижнего Новгорода». Ему вменялись две уголовные статьи и пять эпизодов о получении взяток в течение трёх лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СК РФ по Нижегородской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор и деньги

Дважды мужчина получил крупные взятки за незаконное бездействие и трижды за это же взятки до 10 тыс. рублей. Незаконная деятельность бывшего сотрудника МКУ продолжалась с декабря 2016 года по март 2019 года. Взятки он получал за то, что не составлял акты обнаружения признаков административного правонарушения — сброса мусора, отходов, снега вне специальных мест.

Пара эпизодов касалась свалки в садовом обществе «Родник». Фигурант вину признал, заключил соглашение о сотрудничестве, сообщив сведения о взяткодателях, которых также привлекли к уголовной ответственности.

Напомним, свалка в садовом обществе стала «популярной» после того, как в июне 2019 года несколько дачников получили уведомления от природоохранного ведомства на общую сумму 2,8 млрд рублей ущерба. В список «плательщиков» попали и пожилые садоводы. Дачники возмутились, скандал стал достоянием гласности. В результате было возбуждено несколько уголовных дел. Была выявлена группа лиц, которая незаконно складировала мусор в садовом обществе. В отношении них возбудили уголовное дело за предпринимательство без лицензии, а организатора, которому вменяют свыше 344 млн рублей ущерба, отправили под стражу. Расследование дела продолжается.

Также СУ СК России по области проводит доследственную проверку для того, чтобы оценить действие должностных лиц природоохранного ведомства, которым садоводы несколько лет жаловались на нелегальную свалку. В итоге за годы она заняла 1,2 га и 38 участков. О результатах пока не сообщалось, вполне возможно, что в этом громком «мусорном» деле не последние фигуранты и сроки.

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