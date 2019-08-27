Вашингтон, 28 августа, 2019, 01:39 — ИА Регнум. Члены Конгресса США призвали американского президента Дональда Трампа ввести санкции против Турции за покупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом говорится на официальной странице комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган

«Президент Трамп, вы должны ввести санкции против Турции за покупку систем ПВО С-400, как этого требует закон США. Интересам Турции больше подходит партнерство с Соединенными Штатами, а не с Кремлем», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля президент США Дональд Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку российских зенитно-ракетных комплексов. Тем не менее американские конгрессмены настаивают на введении антитурецких санкций.