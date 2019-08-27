Вашингтон, 28 августа, 2019, 00:57 — ИА Регнум. Госдепартамент Соединенных Штатов предварительно одобрил продажу Японии 73 ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны «Aegis» на сумму в $3,29 млрд, сообщает пресс-служба агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности минобороны США.

U.S. Navy Ракета-перехватчик Aegis

Согласно сделке, Япония может получить от США 73 ракеты SM-3 Block IIA, предназначенные для системы ПРО «Aegis», и пусковые установки к ним. Как отмечает пресс-служба, продажа вооружений Японии помогает поддержать сильный потенциал обороны в стране. При этом, наличие системы ПРО в Японии якобы не изменит основной военный баланс в регионе.

«Для национальных интересов США жизненно важно помочь Японии в развитии и поддержании мощного и эффективного потенциала самообороны», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля в японской префектуре Ямагути выразили обеспокоенность размещением американской системы ПРО «Aegis Ashore». Местные жители опасаются, что им может нанести вред здоровью электромагнитное излучение от радиолокационных станций. Также это якобы повышает риск удара от Северной Кореи по местам вероятного размещения ПРО.