Москва, 28 августа, 2019, 00:36 — ИА Регнум. Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Дуччо ди Буонинсенья. Архангел Гавриил приносит Деве Марии весть о предстоящей кончине. 1308-1311

Этот праздник посвящён воспоминанию об успении (то есть кончины) Божией Матери. Считается, что в этот день апостолы собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.

Успение Пресвятой Богородицы относится к числу двунадесятых праздников. Перед ним христиане соблюдают Успенский пост, который длится с 14 по 27 августа.