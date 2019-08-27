Москва, 27 августа, 2019, 23:54 — ИА Регнум. Специалисты Минпросвещения совместно с общероссийским профсоюзом работников образования разработали регламентированные нормы поведения для педагогов в социальных сетях, сообщает 27 августа газета «Известия».

Социальная сеть

По информации издания, вопросам поведения преподавателей в интернете впервые уделено внимание в новой редакции типового кодекса этики педагогических работников, который должен заменить аналогичный свод правил от 2014 года.

Согласно документу, учителям рекомендовано воздерживаться от использования в сети нецензурной лексики, а также от размещения «информации, причиняющей вред здоровью или развитию детей», — такой, как порнография, описание способов самоубийства, пропаганда употребления алкоголя и наркотиков.

При этом в новой редакции кодекса появились послабления для педагогов в части дресс-кода. Так, если ранее учителям предписывалось «соответствовать общепринятому деловому стилю», то по новым нормам достаточно «придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы».

Издание сообщает, что документ под названием «Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников» на данный момент уже направлен региональным властям. Вместе с тем Минпросвещения и общероссийский профсоюз работников образования пока официально не прокомментировали данную информацию.