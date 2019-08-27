Нью-Дели, 27 августа, 2019, 22:29 — ИА Регнум. В Индии после открытия в Жуковском Международного авиакосмического салона МАКС-2019 вернулись к обсуждению вопроса покупки российских истребителей пятого поколения Су-57, сообщает 27 августа индийское издание ZeeNews.

Rulexip Истребитель пятого поколения Су-57

Командующему ВВС Индии маршалу Бирендеру Сингхе Дханоа задали вопрос, не планирует ли Индия вернуться к участию в программе совместной с Россией разработки истребителя пятого поколения FGFA или рассмотреть вариант покупки Су-57, показанного на авиасалоне МАКС.

Главком индийских ВВС заявил, что закупка Су-57 будет возможна только после поступления Су-57 в российскую армию.

Стоит отметить, что индийские СМИ очень бурно отреагировали на высказывания президента Турции, осматривавшего на авиасалоне МАКС-2019 новейший российский истребитель, о возможности купить эти самолёты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индия официально приостановила своё участие в проекте FGFA, осуществлявшемся параллельно с разработкой Су-57. Стоит отметить, что это произошло до начала испытательных полётов российского истребителя пятого поколения.