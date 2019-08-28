Иван Шилов ИА REGNUM Радио REGNUM

Москва, 28 августа, 2019, 07:00 — ИА Регнум. В этом году исполняется 80 лет с момента решающего наступления советских и монгольских войск против японских агрессоров в районе реки Халхин-Гол. Вооружённый конфликт, развязанный в мае 1939 года, закончился выдворением и полным разгромом Японии в середине сентября того же года.

На Западе главной причиной Второй мировой войны принято считать так называемый пакт Молотова — Риббентропа. На двойные стандарты западных партнёров указал д. и. н., обозреватель журнала «Историк» Олег Геннадьевич Назаров. Он представил сообщение в ходе круглого стола в пресс-центре ИА REGNUM с участием учёных и политологов из России и Монголии, посвящённого событиям в районе реки Халхин-Гол.