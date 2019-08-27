Мадрид, 27 августа, 2019, 21:26 — ИА Регнум. «Участие» Испании в глобальных дебатах, анонсированное Педро Санчесом, исполняющим обязанности премьер-министра, чтобы оправдать своё присутствие на «семейном ужине» и нескольких дискуссиях на саммите G7 в Биаррице, свелось к неформальным встречам с британским премьер-министром Борисом Джонсоном и президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом», — пишет сегодня, 27 августа, испанское издание ABC.

psoe extremadura Педро Санчес

На прошлой неделе официальные источники сообщили о планирующейся полноценной встрече с Джонсоном, однако проблемы с повесткой дня и последовательность двусторонних встреч на саммите позволили двум лидерам лишь неформально обменяться мнениями в ходе ужина в Hotel du Palais. Совместного заявления какого-либо типа не последовало.

От источников, близких к испанскому правительству, стало известно, что Санчес сказал британцу о необходимости попытаться прийти к «упорядоченному Брекситу, который увенчается соглашением, действенным для обеих сторон». Об ответе Джонсона, которому Дональд Трамп за несколько часов до этого пообещал «великое торговое соглашение» с США в случае «жесткого Брексита», ничего не сообщается.

Что касается встречи и.о. премьер-министра Испании с главой Всемирного банка, то, согласно официальным источникам, они обсудили такие темы, как борьба с бедностью, напряженная ситуация в мировой торговле, существующее социальное неравенство и климатические изменения. Те же «горячие» вопросы были в центре совместной работы мировых лидеров на G7, в которой Санчес участия не принял. Личная позиция главы испанского правительства остаётся не вполне ясной, но подразумевается, что она близка к тезисам, отстаиваемым французским президентом Эммануэлем Макроном, за исключением такой чувствительной для Испании темы, как торговое соглашение между ЕС и Меркосуром.