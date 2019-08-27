Ростов-на-Дону, 27 августа, 2019, 21:07 — ИА Регнум. Десятки ростовских огнеборцев тушат пожар, вспыхнувший на окраине Батайска. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 0,1 га. Точная площадь пожара станет известна после его локализации. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

В ведомстве отметили, что сообщение о возгорании камыша на северо-восточной окраине города-спутника Ростова-на-Дону поступило в 17:50. Оперативно было задействовано 16 единиц техники и 55 человек. Угрозы распространения огня на жилые дома нет.

«Работа осложняется тем, что место труднодоступное. К тушению приступил пожарный поезд», — уточнили в региональном управлении МЧС РФ.

По последним данным, в настоящее время в тушении пожара задействовано 85 человек и 23 единицы техники.