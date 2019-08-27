Москва, 27 августа, 2019, 20:48 — ИА Регнум. Возможное приглашение России в политический клуб «Большая семёрка» является комбинацией США, призванной ослабить своих конкурентов в лице РФ и Китая. Об этом 27 августа заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Дональд Трамп затеял опасную, особенно для нас, игру. Он услышал Киссинджера, который предупреждал всех президентов США, что им нельзя сразу иметь двух одновременно сильных противников против себя. В данном случае Китай и Россию. Китай обгонит США в ближайшие три-четыре года по валовому производству. Китай уже сейчас производит всё в мире. В эту игру играл Ричард Никсон. Сперва он прилетел в Пекин, договорился, потом прилетел в Москву и выжимал из нас всё, что можно», — заявил Зюганов.

Сейчас, по мнению лидера КПРФ, происходит нечто подобное. США хочет заручиться поддержкой России, чтобы сперва нивелировать угрозу экономического превосходства Китая, а затем расправиться с РФ.

«В данном случае он и пригласит Путина, но нам там делать нечего. Сидеть «шестёркой» на скамейке «семёрки» — это недостойно для руководителя крупнейшей державы, мы не можем принять данное предложение. Нам нельзя поддаваться на эту провокацию. Наше стратегическое партнёрство с Китаем, БРИКС и ШОС сегодня является главным противовесом агрессивной политики Трампа. В этом отношении нам надо развивать свою страну, делать её сильной, умной и успешной», — отметил Зюганов.