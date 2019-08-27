Рига, 27 августа, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Налоговая реформа в Латвии привела к уменьшению доходов на 1% от ВВП или около 300 млн евро, что не позволит повысить одновременно и необлагаемый минимум, и минимальную заработную плату. Об этом заявил глава Совета по фискальной дисциплине Янис Платайс в интервью Latvijas Radio.

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По словам Платайса, проведенная реформа простимулировала быстрый рост экономики. При этом не увеличились ресурсы в бюджетной сфере, так как реформа не учитывала бюджетные расходы.

«То, сколько положишь в кассу, столько и сможешь потратить», — объясняет Платайс.

Среди рисков для латвийской экономики Платайс выделяет в первую очередь неопределенность в мировой торговле из-за торговых войн, которые уменьшают поток инвестиций, и возможный выход Великобритании из Евросоюза без соглашения. Также, по мнению Платайса, важно, чтобы Латвия выполнила рекомендации Moneyval.

В Совете по фискальной дисциплине ожидают, что рост ВВП Латвии в этом году составит 3,2% и 2,8% в следующем году, сообщил Платайс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начиная с 2019 года Латвия, по сравнению с другими прибалтийскими республиками, станет страной с самой низкой минимальной заработной платой и с самой недружественной системой необлагаемого минимума.

На данный момент минимальная зарплата в Эстонии — 540 евро, а необлагаемый минимум — 500 евро, в Литве со следующего года планируется повысить минимальную зарплату до 607 евро и необлагаемый минимум до 400 евро.