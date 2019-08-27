Жуковский, Московская область, 27 августа, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели экспонаты, представленные на Международном авиакосмическом салоне (МАКС-2019), в частности истребитель пятого поколения Су-57.

Dmitry Zherdin Сухой Су-57

Лидеры двух стран поднялись по приставной лестнице к кабине истребителя и осмотрели ее, после чего к Путину и Эрдогану присоединились министры обороны РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин и Эрдоган приняли участие в торжественной церемонии открытия 14-го Международного авиационно-космического салона в подмосковном Жуковском. Лидеры двух стран также намерены обсудить сегодня, 27 августа, вопросы международной повестки дня.

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