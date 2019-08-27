Москва, 27 августа, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и России Владимир Путин принимают участие в торжественной церемонии открытия 14-го Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Президенты Турции и России на авиасалоне МАКС-2019

Ожидается, что далее лидеры двух стран ознакомятся с экспозицией авиасалона, а после проведут переговоры, где обсудят вопросы международной повестки дня.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасалон МАКС-2019 27 августа открывается в подмосковном Жуковском. В крупном международном событии примут участие более 800 компаний из 33 стран. Страной-партнёром МАКС-2019 выступил Китай.