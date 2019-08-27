Москва, 27 августа, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Мужчина упал на рельсы на станции «Ховрино» Московского метрополитена, но остался жив. Об этом сообщают «Вести».

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Инцидент произошел поздно вечером 26 августа на северной конечной станции Замокворецкой линии. Житель Подмосковья упал с платформы на жёсткий путь, дежурившие на станции полицейские немедленно вызвали медиков.

Мужчине помогли подняться на платформу и передали его врачам. Из-за происшествия поезда от «Ховрино» до «Речного вокзала» шли с увеличенными интервалами.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа похожий случай на станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии завершился трагедией. Мужчина упал под приближающийся поезд и погиб под колёсами.

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