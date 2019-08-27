Улан-Удэ, 27 августа, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Поисковый отряд российских военнослужащих совместно с монгольскими общественниками подняли останки 17 солдат Красной армии, погибших в ходе сражений на реке Халхин-Гол в 1939 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа, раскопки велись в районе сопки Ремизова.

Mil.ru Монумент павшим бойцам

Останки были со всеми воинскими почестями захоронены на мемориальном кладбище вблизи села Халхин-Гол. Там уже покоятся останки советских солдат.

«В погребении приняли участие командующий 36 армией ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев, командующий сухопутными войсками Монголии бригадный генерал Б. Амгаланбаатор, военный оркестр ВС Монголии, знаменные и салютные группы двух стран», — отметили в пресс-службе округа.

Напомним, решение о создании отряда поисковиков из числа военнослужащих было принято командованием общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Бурятии. Раскопки ведутся параллельно с двусторонними военными учениями «Селенга-2019». В командовании округа отметили, что поисковый отряд из состава военнослужащих впервые принял участие в поисках советских и монгольских солдат.

«В следующем году планируется увеличить состав поисковиков и продолжить работы в местах воинской Славы на территории соседнего государства», — добавили военные.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа на сопке Ремизова, названной в честь погибшего здесь командира 149-го мотострелкового полка майора Ивана Ремизова, будет установлен памятник. Он посвящён воинам Красной армии — уроженцам Бурятии, погибшим в боях на Халхин-Голе.

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