Москва, 27 августа, 2019, 12:04 — ИА Регнум. На XIV Международном авиационно-космическом салон МАКС-2019 в первый раз будет организован раздельный сбор мусора. Участники впервые в истории проведения международных авиасалонов смогут поддержать эту инициативу, сообщается на сайте авиасалона.

Patrick Раздельный сбор мусора

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Помогать участникам и гостям МАКС-2019 будут волонтёры. Они расскажут, как правильно сортировать отходы и вручат памятку с видами вторсырья, которые нужно складывать в специальные контейнеры.

На территории выставки будут установлены синие сетчатые контейнеры для пластик, макулатуры, металла и стекла. Также установят серые евроконтейнеры для смешанных отходов: пищи, средств личной гигиены и неперерабатываемых материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, на XIV Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 российские спортсмены впервые покажут флайборд шоу «Рождённые летать».

Подробности: Флайборд шоу «Рождённые летать» впервые покажут на МАКС-2019