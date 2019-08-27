Жуковский, Московская область, 27 августа, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану покажут на Международном авиационно-космическом салон МАКС-2019 российский истребитель пятого поколения Су-57, заявил 27 августа вице-премьер России Дмитрий Борисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в России с рабочим визитом сегодня, 27 августа. Турецкий лидер намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным на авиасалоне и обсудить сотрудничество в военно-технической сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакосмический салон МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском. В этом году в салоне примут участие более 350 российских и зарубежных компаний. На МАКС представят авиационную технику, стоящую на вооружении Вооруженных сил России.

Читайте также: Открытие МАКС-2019 и встреча Путина и Эрдогана в Жуковском — трансляция