Москва, 27 августа, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Основная работа по реконструкции Филёвской линии московского метрополитена завершена. Об этом 27 августа заявил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре станции «Кутузовская», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«Филёвская линия одна из старейших в Москве. Очень востребованная линия. К большому сожалению, за 60 лет никто её не ремонтировал, и наземная часть, наиболее подверженная влиянию погоды, была уже в аварийном состоянии», — рассказал мэр Москвы.

Собянин отметил, что ряд специалистов склонялись к мнению, что реконструкция станции невозможна без приостановки её работы на несколько лет. Однако в итоге провести ремонт удалось без закрытия линии.

«Несколько вариантов было, что с этой линией делать. Главный вариант был закрыть на несколько лет и ремонтировать. Доказывали, что невозможно не останавливая линию привести ее в надлежащее состояние. Тем не менее, мы приняли решение, что не закрываем линию, оставляем «технологические окна» в выходные, во все остальные рабочие дни линия будет по-прежнему работать. Вот в таком режиме в течение трёх лет проводили реконструкцию этой линии, разобрали платформы, вестибюли, рельсы и заново собрали эту линию», — сказал Собянин.