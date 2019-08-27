Токио, 27 августа, 2019, 11:27 — ИА Регнум. 26 августа Японское метеорологическое агентство сообщило, что наблюдалось второе за месяц извержение вулкана Асама, расположенного в центральной части Японии между префектурами Гумма и Нагано. Первое извержение произошло 7 августа. На данный момент жертв среди населения нет.

Yu.nakai Вулкан Асама

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», высота клубов серовато-белого дыма составила 600 метров. В Японии существует система предупреждений из пяти уровней опасности, извержение Асамы было оценено вторым уровнем. Это означает, что к кратеру вулкана запрещено подходить. Агентство также предупредило о пирокластических потоках.