Москва, 27 августа, 2019, 11:22 — ИА Регнум. В суд по интеллектуальным правам поступила кассационная жалобу ООО «Арт продакшн групп», недовольного снижением компенсации за использование фотографий российских артистов в передачах АО «Первый канал». Правообладатель пытается оспорить снижение компенсации с 600 тыс. рублей до 68 тыс. рублей. Жалоба из-за недочётов до 19 сентября 2019 года оставлена без движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Joe Gratz Зал судебных заседаний

Иск ООО подало в конце февраля 2019 года, выставив требования на 600 тыс. рублей. 26 апреля 2019 года суд удовлетворил их полностью, взыскав «денежную компенсацию, в двукратном размере стоимости права использования фотографий В. С. Высоцкого, Н. П. Караченцова, Н. Г. Гундаревой авторства В.Ф. Плотникова, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование, за публичное бездоговорное использование». Ответчик обжаловал вердикт, и 23 июля 2019 года Девятый арбитражный апелляционный суд отменил его, приняв новое решение, которым снизил сумму компенсации до 68 тыс. рублей. С этим уже не согласен правообладатель, который пытается обжаловать решение в суде по интеллектуальным правам.

Известно, что фотографии артистов из фотоальбома «Фотограф Валерий Плотников… чистосердечная фотография, моментальная и навек» демонстрировались в передачах «Пусть говорят» во время передачи «За больничной дверью: народные артисты борются за жизнь» и «Новостях» в сюжете «Артист с уникальным даром… В России и других странах вспоминают Владимира Высоцкого».

Напомним, в начале августа 2019 года московский арбитраж удовлетворил иск ООО «Арт продакшн групп» к ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Истец взыскивал с ответчика денежную компенсацию в размере 600 тыс. рублей «за использование фотографии B. C. Высоцкого с И. С. Бортником, автора Плотникова В.Ф. в рамках фильма под названием «Острова. Иван Бортник» от 08.01.2019, производства ФГУП «ВГТРК». Суд снизил запрашиваемую сумму до 9 тыс. рублей, обязав также уплатить 225 рублей госпошлины. Решение ещё может быть обжаловано.

Помимо этого, на рассмотрении суда находится иск ООО к телекомпании НТВ на сумму 200 тыс. рублей. Подробности пока неизвестны, дело до конца не рассмотрено.