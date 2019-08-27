Санкт-Петербург, 27 августа, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Петербургское АО «Кронштадт» покажет на авиасалоне МАКС-2019 три беспилотных летательных аппарата (БЛА) тяжелого класса, созданных для гражданского применения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании накануне открытия авиасалона.

ООО «Группа Кронштадт» Беспилотник

В частности, будет представлена летающая лаборатория, созданная на платформе БЛА «Орион-Э». Она предназначена для исследований и апробации технологий интеграции беспилотных авиационных систем в сферу гражданской авиации и отработки процедур сертификации таких систем. Летающая лаборатория сможет существенно ускорить процесс включения беспилотных систем в решение задач гражданской авиации.

Другая разработка петербургских инженеров — БЛА «Сириус» — представляет собой беспилотный самолет взлетной массой 5 тонн с размахом крыла 30 метров. Он способен нести груз в 1 тонну и находиться в воздухе до 40 часов; предназначен для решения различных задач, в том числе длительного воздушного мониторинга.

«Дальность полета БЛА «Сириус» превышает 10 000 км, что позволит применять его для доставки экстренных грузов на большие расстояния. Аппарат также может применяться для задач ретрансляции сигналов радиосвязи, мониторинга погоды и климата, геофизических измерений», — отметили в АО «Кронштадт».

ООО «Группа Кронштадт» Беспилотник

Наконец, еще одна петербургская модель — БЛА «Фрегат» — создана для внеаэродромного базирования, поскольку с помощью поворотных винтов может осуществлять вертикальные взлет и посадку. У этого беспилотника высокая скорость полета (свыше 500 км в час) и большая дальность.

Такие беспилотники предназначены для авиационного обеспечения районов с плохо развитой наземной инфраструктурой, а также способны базироваться на палубах судов и морских платформах.