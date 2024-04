Ньюарк, США, 27 августа, 2019, 08:59 — ИА Регнум. Названы имена победителей премии MTV Music Awards 2019, церемония вручения которой прошла сегодня, 27 августа в спорткомплексе «Пру­ден­шал-сен­тер» (Ньюарк, штат США Нью-Джерси). Об этом сообщил журнал Variety.

Toglenn Тейлор Свифт

Певица Тейлор Свифт благодаря клипу на песню You Need to Calm Down выиграла сразу две номинации в разделе видео: «Видео года» и Video for Good. Билли Айлиш была названа «Лучшим новым артистом».

В список победителей также попали рэпер Lil Nas X и актер Билли Рэй Сайрус благодаря своей композиции Old Town Road (Remix), им удалось выиграть в номинации «Песня года». Ариана Гранде бала названа «Артистом года».

В качестве ведущего церемонии вручения MTV Music Awards в 2019 выступил комик Себастьян Манискалко. Эта церемония стала уже 36-й по счету.