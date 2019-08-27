Санкт-Петербург, 27 августа, 2019, 08:28 — ИА Регнум. К 1 сентября в Петербурге откроется девять новых школ, и еще две — до конца 2019 года. Кроме того, 1 сентября распахнут свои двери для воспитанников 25 новых детских садов, еще 17 откроются до конца текущего года. Об этом на городском педсовете сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

В то же время, по словам Беглова, нехватка дошкольных учреждений и школ, перегруженность действующих детских учреждений по-прежнему сохраняется.

«За один год, конечно, не выправить ситуацию. Слишком долго накапливался дефицит. За пять лет нам надо построить 159 детсадов и 97 школ», — сказал он.

Беглов добавил, что в 2019 году были отремонтированы 83 учреждения образования, в следующем году планируется отремонтировать еще 89.