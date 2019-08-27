Иркутск, 27 августа, 2019, 08:18 — ИА Регнум. К конце лета 2019 года в Иркутской области значительно выросло число заболевших клещевым энцефалитом. По данным иркутского Роспотребнадзора, всего с начала сезона активности этих опасных кровососущих насекомых в Приангарье было зарегистрировано 14 186 пострадавших от укусов, из них 3359 — дети. Диагноз — клещевой энцефалит — был лабораторно подтвержден у 52 заболевших. Ещё 45 человек заболели клещевым боррелиозом.

JerzyGorecki Клещ

«Исследовано за сезон 8619 клещей, из них заражено вирусом клещевого энцефалита — 1,2%, боррелиозом — 22%, другими клещевыми инфекциями — 7%», — пояснили специалисты надзорного ведомства.

Напомним, в июне 2019 года отмечалось, что с начала сезона активности клещей на территории региона было зарегистрировано 8065 случаев обращения по поводу присасывания клещей, что на 19% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Тогда лабораторно подтверждённый диагноз — клещевой энцефалит — был всего у трёх заболевших.

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