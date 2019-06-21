В Приангарье ребёнок умер от шока в больнице

Шелехов, Иркутская область, , 14:56 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области возбудило уголовное дело в связи со смертью четырёхлетнего мальчика в ОГБУЗ «Шелеховская районная больница». В халатности и смерти по неосторожности подозревают медиков.

Как следует из официального сообщения ведомства, 7 июня 2019 года ребёнок поступил в районную больницу, у него была высокая температура. После реанимации его перевели в общую палату, а затем — снова в реанимацию, где через несколько часов наступила смерть. Из предварительных результатов судебно-медицинской экспертизы следует, что ребёнок умер от шока.

«Известно, что в конце мая ребенка укусил клещ, однако исследование клеща показало отсутствие заражения», — отмечается в официальном сообщении СКР.

Между тем, по данным иркутского Роспотребнадзора, с начала сезона активности клещей на территории региона зарегистрировано 8065 случаев обращения по поводу присасывания клещей, что на 19% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Лабораторно подтвержден диагноз клещевой энцефалит у трех заболевших, клещевой боррелиоз — у шести человек.

Также известно, что за сезон медики исследовали 4573 клеща, из них зараженных вирусом клещевого энцефалита оказалось только 1,2%.